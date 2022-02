Wer hat Angst vor der KPÖ?

Und das führt uns zur nächsten Frage: Wie es die Bürgermeisterin der zweitgrößten Stadt Österreichs mit dem Kommunismus hält. Eine Ideologie, vor der sich viele teilweise fürchten würden, meinte Moderatorin Dannhauser. Sie nannte einfache Leute, „die halt meinen, die Ideologie, die da dahintersteht, die ist nicht nur nicht meine, sondern davor habe ich auch Angst.“

Kahr kennt diese Fragen seit vielen Jahren, wie sie selbst sagte. Entsprechend leicht geht ihr die Antwort von der Hand: „In Graz fürchtet sich seit über 30 Jahren vor der KPÖ niemand. Das hat mit Ernest Kaltenegger angefangen.“ Sie verwies auf die Arbeit der Partei in mehreren Ressorts. „Wir haben alle diese Ämter ohne Skandale mit Umsicht und mit Sorgfalt geführt - im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung und immer mit demokratischen Entscheidungen. Und weil wir so sind, wie wir sind, haben die Menschen auch das Vertrauen. Wir kennen keine Winkelzüge. Wir sind glaubhaft. Wir fühlen uns nicht als etwas Besseres und begegnen den Leuten, egal, wem auch immer, in Augenhöhe und diese Sehnsucht nach korrekten und integren PolitikerInnen, die ist sehr hoch in der Gesellschaft und das ist auch der Grund, warum uns viele das Vertrauen geschenkt haben.“

Diese Sehnsucht bearbeiten die Grazer Kommunisten tatsächlich bereits seit Kahrs Vorgänger Kaltenegger, der als „roter Engel der Mieter“ bezeichnet worden ist. Dennoch bleibt natürlich die Frage: Warum noch Kommunismus?

Dannhauser sprach die vielen Schattenseiten an, „von Stalinismus bis zu Kuba, Nordkorea, auch in China.“

„Das habe ich, glaube ich, hunderte Male schon gesagt“, erklärt Kahr. "Ich werde das im Übrigen auch immer nur von Medienvertretern gefragt, selten von Leuten, weil die eben ihre KPÖ in Graz über 30 Jahre kennen. Und selbstverständlich haben wir nichts am Hut mit Nordkorea oder mit einem Stalin. Das ist nicht die Weltanschauung, die ich vertrete. Die KPÖ in Graz möchte den Menschen zu ihren Rechten verhelfen, für eine sozial gerechte Welt eintreten, für ein freundliches Klima, für ein friedliches Klima und für den Zusammenhalt, in dem es egal ist, von wo wer kommt, ob er jung oder alt ist. In der jeder Mensch die gleichen Chancen vorfinden muss. Und das ist das Bild, was ich von einer Welt habe und auch immer haben werde und dafür versuche ich dort, wo ich lebe und arbeite, auch einzutreten.“

Patterer wollte das noch tiefer gehend erörtern. Was denn die KPÖ wolle, was der Unterschied zur Sozialdemokratie sei?

Nur eine Ideologie

Kahr sagte, der Kommunismus sei „eine Ideologie, das ist ja eine Utopie auf der Welt, die ich mir wünschen würde, aber als Ziel haben wir unser Land, dass in unserem Land ein sozial gerechter Staat ist, der sozialstaatliche Prinzipien hebt, damit die Ungleichheit aufhört.“

Es gehe um Gleichberechtigung, um gleiche Chancen, egal aus welchem sozialen Milieu, Verteilungsgerechtigkeit über das Steuersystem, auch das Wort Umverteilung fällt. Und mit Blick auf Graz sagt Kahr: „Wenn man nicht behutsam mit öffentlichem Eigentum umgeht, dann wird es dann, wenn du es brauchst, dir fehlen.“

Jetzt fragte Patterer noch einmal konkret, wo Kahr einen funktionierenden Kommunismus sehe und wo Sie gerne leben möchte.

Kahr: „Einen Kommunismus kann es nur weltweit …“

Nein, jetzt kommt nicht die Weltrevolution, oder?

Kahr fiel rechtzeitig auf, dass sie für ein paar Sekunden in marxistische Theorie abgebogen ist. Offenbar wollte sie damit sagen, dass die kommunistische Ideologie derzeit nirgendwo auf der Welt verwirklicht sei. Damit zog sie sich wieder auf den Servicecharakter zurück und nannte eine real existierende kommunistische Partei, die eine ähnliche Politik betreibe: „ Zum Beispiel unsere Schwesternpartei in Belgien, da werden bald Parlamentswahlen sein, da wird jetzt schon gesagt, dass die vielleicht dort sogar stärkste Partei wird. Und die ist zum Beispiel durchaus für uns in vielen Fragen ein Vorbild, weil sie eine ausgezeichnete Sozial- und Gesundheitspolitik dort macht.“

Ob ein Wahlsieg in Belgien ein weiteres Puzzlestück zur Weltrevolution wäre?

Eher nein. Auch die Grazer KPÖ wird nur so lange erfolgreich sein, so lange sie auf dem soliden Boden ihrer engagierten Sozialpolitik weiterarbeitet, und so lange sie das glaubwürdig vertreten kann. Sobald sich das Gefühl breitmachen würde, dass die Ideologie das eigentliche Ziel sei, wäre es vermutlich schnell vorbei mit dem Bürgermeistersessel.

Warum eine Partei noch immer das Label Kommunismus tragen muss, wenn der Kommunismus doch nur eine Ideologie sei, die ohnehin nur in der Utopie existiere, diesen Widerspruch wird die KPÖ nie ganz auflösen können. Es scheint aber zumindest in Graz einer großen Zahl an Menschen egal zu sein - so lange die Partei nicht wie eine kommunistische Partei agiert. Wieder so ein Widerspruch.

