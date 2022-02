Graf Film: Vom Wörthersee ins Wiener Weltall

Besonderen Wert möchte Livia Graf auf Green Producing legen: „Wir haben es letztes Jahr geschafft, unseren Standort und die ersten Produktionen mit dem österreichischen Umweltzeichen zu zertifizieren“, erzählt sie. „Aber es ist noch immer work in progress, denn jede Produktion ist anders.“

Die Graf Film hat seit ihrer Gründung einen bunten Blumenstrauß an Filmen produziert: Vom „Arzt am Wörthersee“ und „Das Weihnachts-Ekel“ über „Der Mann mit dem Fagott“ und „Ich war noch niemals in New York“ bis zum Emmy-prämierten Drama „Das Wunder von Kärnten“ und der Stadtkomödie „Harri Pinter, Drecksau“ sowie den TV-Reihen „Zürich-Krimi“ und „Die Toten vom Bodensee“.

Kürzlich wurde das Portfolio mit „Rubikon“ (gemeinsam mit Samsara Film) um Science-Fiction erweitert. Der Film soll voraussichtlich Ende des Jahres in die Kinos kommen. „Gedreht haben wir in Wien in zwei Hallen. Dort haben wir das Raumschiff in drei separaten Teilen gebaut und entsprechend in drei Set-ups hintereinander gedreht. Das war wirklich faszinierend, als es dann auf einmal in echt dagestanden ist und ich mir nur gedacht habe: Wow, wir machen das wirklich!“, erinnert sich Livia Graf lachend. „Zusammen mit den digitalen Bauten ist es schon beeindruckend, was in Österreich wirklich möglich ist.“

Jüngst abgedreht wurde ein Kärntner Landkrimi, der im fiktiven Örtchen „Immerstill“ im Jauntal angesiedelt ist, am Drehplan stehen heuer noch neue Teile vom „Zürich-Krimi“ und „Die Toten vom Bodensee“. Selbstläufer seien die beiden Reihen aber trotz der langjährigen Routine nicht: „Es steckt in jeder Folge, die wir drehen, gleich viel Arbeit wie in einem Einzelfilm“, sagt Livia Graf.