Gehen und Kommen: Wiener Zeitung präsentiert neue Redaktionsspitze

Konstruktiver Journalismus

In einem Interview mit dem KURIER hatte Geschäftsführer Martin Fleischhacker die neue Ausrichtung als „klassischen, konstruktiven Journalismus“ beschrieben. „Das heißt, wir fassen Probleme an, greifen Themen auf und die Redaktion wird dann lösungsorientierte Ansätze darstellen, wie man eine Themenstellung behandeln könnte. Dazu werden die Quellen offengelegt, mit denen gearbeitet wurde, es werden Datensätze bereitgestellt und wir werden so transparent wie möglich unser Handeln darstellen. Wir haben insgesamt einen sehr kooperativen Ansatz. Das heißt, wenn ein anderes Medium ebenfalls über dieses Thema aktuell publiziert, wird bei uns darauf verlinkt werden. Die Leserschaft kann über uns einen Querschnitt an Publikationen zu einem Thema bekommen.“