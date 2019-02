Gauland: "Ich nehme an, Sie haben auch einen Verfassungsschutz"

Die AfD und der Fortschritt

Gauland gibt Schümer wenig überraschend „völlig recht“. Das sei auch in Deutschland längst so. Und dann sagte der Chef der weit rechts stehenden AfD etwas Bemerkenswertes: „Sie können über alles diskutieren, wenn Sie mit einem Anliegen kommen, das fortschrittlich, das demokratisch, das uns sozusagen menschenrechtlich weiter bringt. Da können Sie alles sagen. Wenn Sie dagegen Argumente dagegen bringen, weil sie nicht wollen, dass der Nationalstaat oder die Bevölkerung gefährdet ist, da geht es schon los. Da sind Sie ganz nah am Verfassungsbruch.“

Immerhin hat Gauland nun öffentlich zugegeben, dass die AfD nicht an Fortschritt, nicht an Demokratie und nicht an Menschenrechten interessiert sei. Man kann das nicht anders verstehen. Oder doch?

Gauland wies auch darauf hin, dass er die Aussagen der AfD regelmäßig in Verfassungsschutzberichten nachlesen kann. Er machte auch die wohl scherzhaft gemeinte Bemerkung: „Ich nehme an, Sie haben auch einen Verfassungsschutz (in Österreich, Anm.).“ Kickl solle „aufpassen, dass er jetzt nicht in die Beobachtungsfalle des Verfassungsschutzes in Österreich gerät.“

Der AfD-Vorsitzende hat also offenbar nichts von der BVT-Affäre und der damit einhergehenden Krise des Verfassungsschutzes in Österreich gehört. Es fällt einem schwer, das zu glauben. Bei einer AfD-Veranstaltung in Thüringen war das BVT jedenfalls Thema (mehr dazu hier).

In der "Hangar 7"-Debatte äußerte sich Gauland, der offenbar sein Brillen-Etui nur ungern aus der Hand legt, auch zu seinem Vogelschiss-Sager aus dem Vorjahr. "Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte", hatte er in einer Rede im Vorjahr gesagt. Das sei nicht verharmlosend gemeint gewesen, er habe nur nach einer möglichst abfälligen Formulierung gesucht.