"Abschaffung andenken": Waldhäusl droht Volksanwaltschaft

Die niederösterreichische Landesregierung – und hier besonders der für Asylfragen zuständige Landesrat Gottfried Waldhäusl ( FPÖ) – ist erneut wegen ihres Umgangs mit jugendlichen Asylwerbern in der Kritik, diesmal vonseiten der Volksanwaltschaft. Das berichtet das Ö1-Morgenjournal. Im Asylquartier in Greifenstein an der Donau würden Konzepte für Sicherheit, Integration und Deeskalation fehlen, kritisiert die Volksanwaltschaft. Die bis zu 48 Jugendlichen würden von maximal zwei bis drei Personen betreut werden.

„Der Teamleiter hat weder die notwendige pädagogische Qualifikation, noch eine Ausbildung im Bereich der Jugendbetreuung“, erklärte die Volksanwaltschaft in ihrem Bericht. Dies sei besonders kritisch, weil es wegen fehlender Rückzugsmöglichkeiten eher zum Auftreten von Gewalt kommen könne. Zudem würden Unter-16-Jährige schon ab 17 Uhr von Security-Mitarbeitern gehindert, die Einrichtung zu verlassen.