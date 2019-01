"Waldhäusl nunmehr GmbH & Co KG": War der Landesrat doch beteiligt?

Als Geschäftsführer der " Waldhäusl nunmehr GmbH & Co KG" fungiert seit 2008 ein Steuerberater, heißt es in dem Nachrichtenmagazin. Ein an ihn adressiertes Mail der Verkäuferin soll allerdings nicht der Steuerberater, sondern Waldhäusl beantwortet haben. Außerdem soll der FPÖ-Landesrat die Betriebskostenabrechnung Dezember 2017 Ende Jänner des Folgejahres von einem Konto, das auf seinen Namen läuft, überwiesen haben. " Gottfried Waldhäusl" stehe im Buchungstext, die Rechnung sei aber auf die " Waldhäusl nunmehr GmbH & Co KG" ausgestellt worden.

Waldhäusl: "Vorwürfe an den Haaren herbeigezogen"

"Die Vorwürfe gegen mich in Bezug auf den Erwerb der Liegenschaft am Hauptplatz in Waidhofen an der Thaya sind an den Haaren herbeigezogen, es ist rechtlich alles in bester Ordnung", hielt Waldhäusl am Samstag in einer schriftlichen Stellungnahme fest. Bereits vor zehn Jahren habe man seitens der ÖVP Niederösterreich versucht, ihn "hinsichtlich angeblich dubioser Firmengeflechte anzupatzen", heißt es in der Aussendung weiter. "Anschüttungen, die sich innerhalb kürzester Zeit in Luft aufgelöst haben. Nun versucht man es halt wieder." Von den "mir vorgeworfenen `fragwürdigen Geschäften`" werde genau gar nichts übrig bleiben.

Eine Reaktion auf den veröffentlichten Mailverkehr kam von den niederösterreichischen NEOS. Landessprecherin Indra Collini forderte den Landesrat zu einer vollständige Offenlegung auf. " Waldhäusl hat mehrfach betont, er sei nach 2008 nie operativ tätig geworden. Jetzt stellt sich heraus, dass er für eine Firma, die ihm angeblich nicht gehört, einen Immobilienkauf abgewickelt hat. Dazu kommen Rechnungen, die über ein auf ihn lautendes Konto bezahlt worden sind. Operativer geht es eigentlich nicht mehr", so Collini in einer Aussendung.