Deutschland: Sechstes Baby für Ex-AfD-Chefin Frauke Petry

"Frei und konservativ“, lautet der Slogan – eine Art AfD "light" mit liberaler Wirtschaftspolitik und weniger schrillen Tönen. Zudem gründete Petry das Bürgerforum "Blaue Wende".

Der Rücktritt überraschte im Moment der Pressekonferenz zwar, war aber auch absehbar: Seit Monatenhatte ein interner Machtkampf geschwelt, Petry stand im Eck. Im Frühjahr 2017 scheiterte sie am Parteitag mit einem Antrag für eine „realpolitische Strategie“ der AfD – und damit auch gegen den völkisch-nationalistischen Flügel um Rechtsaußen Björn Höcke.

Eingeholt von der Vergangenheit

Im Bundestag sitzt Petry nun zusammen mit ihrem fraktionslosen Mitstreiter Mario Mieruch in der hintersten Reihe, vor ihr die alten Parteigenossen, die ihr bei Reden im Plenum den Applaus verweigern. Auch aus den anderen Reihen kommt keine Resonanz, dort ist sie noch immer die von der AfD.

Der Imagewechsel zur konservativen Politikerin gelingt also nur schwer. Auch, weil sie immer wieder von ihrer alten Partei eingeholt wird: Zuletzt in der Causa um dem umstrittenen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Die AfD-Aussteigerin Franziska Schreiber berichtete in ihrem Buch und in Interviews von Treffen zwischen Petry und Maaßen. Dieser habe Petry darin beraten, wie sie eine geheimdienstliche Beobachtung der AfD verhindern könne.