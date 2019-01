Bluttat: Täter versteckt 16-jährige Manuela unter einem Laubhaufen

Manuelas Leiche lag nur wenige Hundert Meter entfernt von der elterlichen Wohnung – versteckt unter Laub und Ästen im Dickicht des Anton-Wodica-Parks. Der Täter dürfte sich Mühe gegeben haben, die 16–Jährige verschwinden zu lassen.

Nur Stunden nach der Bluttat in Wiener Neustadt fanden Freunde und Angehörige am Sonntag kurz vor 10 Uhr Vormittag das getötete Mädchen. Die Nachricht vom gewaltsamen Tod der 16-Jährigen hatte sich in der angrenzenden Wohnsiedlung im Kriegsspital wie ein Lauffeuer verbreitet. Kurz nachdem die Polizei den Tatort mit Absperrbändern gesichert hatte, kamen Schaulustige sowie Bekannte des Opfers in den Park. Unter ihnen auch die 16-jährige Denise. Sie war mit Manuela K. jahrelang zur Schule gegangen. Dem KURIER zeigt sie ein Foto ihrer Freundin. Samstagabend habe Manuela noch gut gelaunt in der Lokalmeile in Wiener Neustadt mit Freunden gefeiert. Die Ermittler verfolgen eine ganz konkrete Spur, was danach passiert ist.