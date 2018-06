"Vogelschiss": Gauland wollte Nazis "nicht bagatellisieren"

Regierungssprecher kritisiert AfD scharf

Die deutsche Regierung kritisierte unterdessen die Äußerungen Gaulands scharf. Die Regierung weise jede Relativierung und Verharmlosung des Nationalsozialismus "ganz entschieden zurück", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.

"Es ist beschämend, dass wir uns mit solchen Äußerungen eines Bundestagsabgeordneten befassen müssen", fügte er an und unterstrich, der Holocaust sei ein Menschheitsverbrechen gewesen. Nur weil sich Deutschland und alle Bundesregierungen dazu bekannten, sei Deutschland in der Lage gewesen, wieder ein anerkanntes Mitglied der Staatengemeinschaft zu werden.

"1.000 Jahre erfolgreiche Geschichte"

Gauland hatte am Samstag beim Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative in Thüringen gesagt: "Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte." Der Satz fiel nach einem Bekenntnis zur Verantwortung der Deutschen für den Nationalsozialismus mit Millionen ermordeten Juden und Millionen Kriegstoten.