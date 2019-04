Game of Thrones: Wehmut bei den Stars, Hochspannung bei den Fans

HBO plant ein Prequel – eine Serie, die vor GoT spielt und die Figuren in ihren Anfängen zeigt. Kit Harrington hat einen Rat für die neuen, jungen Darsteller: „Als wir die erste Staffel drehten, fanden wir uns in dieser Fantasiewelt und lachten oft darüber – das wird niemals was, das wird ein totaler Flop, dachten wir. Ich rate denen, die wilde Fahrt zu genießen. Und wir sollten es mit frischen Augen als komplett eigenständige, neue Serie anschauen, und es nicht mit GoT vergleichen.“

Eine Lieblingsbeschäftigung der Darsteller während des letzten Drehjahres war das Rätselraten über das Finale: „Man hat uns ja wie immer nichts gesagt, also gab es wilde Vermutungen“, erzählt Harrington. Aber nur Coster-Waldau sollte mit seinen Schlussfolgerugen recht behalten, sagt Clarke: „Ich lüge nicht, wenn ich sage, dass ich nie weiter geschaut habe, als die Staffel, die wir gerade drehten, denn Daenerys entwickelt sich so sehr weiter von Staffel zu Staffel, dass es unmöglich ist, zu erraten, was passiert. Und natürlich hatte ich so meine Ideen, was das Ende betrifft. Aber im Gegensatz zu Nikolaj lag ich total falsch.“

Für das Publikum bleibt die Spannung jedenfalls bis zum bitterem Ende aufrecht.