Originelle Rezepte für die finale Staffel von "Game of Thrones"

Tyrions Shortbread

Zutaten

100 g weiche Butter

50 g Kristallzucker

150 g Mehl

25 g Speisestärke

1 Eiweiß

125 g Staubzucker, gesiebt

gelbe, schwarze, blaue, braune, rote und lila Lebensmittelfarbe

eine kleine Menge Rollfondant (für die Augen)

Zubereitung

Butter und Zucker in einer Schüssel cremig schlagen. Mehl und Speisestärke vermengen und in die Butter-Zucker-Mischung rühren. Den Teig kneten, in Frischhaltefolie wickeln und eine Stunde kühlen. Dann den Teig auf der mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche ausrollen und mit einer Lebkuchenmann-Form kleine Tyrions ausstechen. Im vorgeheizten Ofen (170 Grad, Umluft 150 Grad) 20-25 Minuten backen bis die Kekse an den Rändern braun werden.

Für die königliche Glasur das Eiweiß in einer Schale verquirlen und nach und nach zum Staubzucker rühren bis eine feste Konsistenz entstanden ist. Zuckerguss in drei Schälchen aufteilen und jeweils schwarz, gelb und lila färben.

Aus dem gelben Zuckerguss mit einem Spritzbeutel Haare auf die Kekse spritzen; Braun hinzufügen, um die Augenbrauen zu machen.

Aus dem Rollfondant entstehen die Augen. Mit dem schwarzen Zuckerguss Nasenlöcher, Mund, Hose und die Umrisse der Jacke spritzen. Mit dem lila Zuckerguss die Jacke füllen.

Die Narbe mit der roten Farbe, Augen mit blauer Farbe malen.