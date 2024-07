Fußball-EM: Knapp 2 Millionen sahen bei ServusTV Spaniens Final-Sieg

Ein packendes, hochklassiges Match und die beste Mannschaft des Turniers als Gewinner: Das Finale der Europameisterschaft am Sonntagabend in Berlin, in dem sich Spanien durch ein 2:1 über England für seine Leistung belohnte, war ein fußballerisches Highlight.

Fußball-Euphorie auch in Österreich

„Diese Uefa Euro 2024 war speziell für ServusTV, aber auch für ganz Österreich ein sportliches Großereignis für die Geschichtsbücher“, resümierten in einer Aussendung ServusTV-Intendant Ferdinand Wegscheider und Generalmanager Goetz Hoefer. Man habe auch Dank der Erfolge der österreichischen Nationalmannschaft eine unglaubliche Fußball-Euphorie entfacht.

Anders als etwa in Deutschland waren in Österreich durch das Arrangement zwischen Privat-TV und ORF alle EM-Spiele 2024 im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. „Gemeinsam mit der hervorragenden Berichterstattung von ServusTV waren so alle Fans in Österreich jederzeit im Bild“, erklärte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann in seiner Bilanz.