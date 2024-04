ORF-Doku über Patronenkönig Mandl: „Im Geschäft und in der Liebe skrupellos“

Er war Multimillionär, immer umgeben von schönen Frauen, und er machte Geschäfte mit Diktatoren: Fritz Mandl baute in der Zwischenkriegszeit auf den Trümmern des väterlichen Unternehmens in Niederösterreich die Hirtenberger Munitionsfabrik auf. Er war ein Mann, der „in jeder Hauptstadt der Welt bekannt und gefürchtet“ war, wie es in der Autobiografie von Hollywood-Star Hedy Lamarr, seiner zweiten Ehefrau, heißt. Trotz dieses filmreifen Lebens ist Georg Ransmayrs „Der Patronenkönig – Das unheimliche Leben des Fritz Mandl“ (22.30, ORF2) die erste TV-Doku über ihn.

„Ich habe gehört, dass mein Vater in den Geschäften und in der Liebe skrupellos war“, sagt die in Argentinien lebende älteste Tochter Maria „Puppe“ Mandl in der „Menschen&Mächte“-Doku.