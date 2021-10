„Wir konzentrieren uns darauf, Menschenleben zu retten“

„Wir konzentrieren uns bewusst darauf, Menschenleben zu retten“, sagt Pock. Da die sicherheitstechnischen Anforderungen in Autos stets steigen, sieht er viel Potenzial für technologische Lösungen aus Hirtenberg. Die Liste der Kunden kann sich sehen lassen: BMW, Daimler, Porsche, Tesla und VW zählen dazu. Neben der Automotive-Sparte werden diverse Zünder und pyrotechnische Zündsätze für den Bergbau sowie Präzisionsteile aus Metall hergestellt.

Die Pandemie hat das Unternehmen „sehr hart getroffen“, aber man erreicht bereits wieder Vorkrisenniveau. Denn die Nachfrage ist stark gestiegen.

Unterm Strich wird Astotec heuer mit rund 1.650 Mitarbeitern etwa 163 Millionen Euro umsetzen. Das Unternehmen betreibt zwei Werke in Österreich (Hirtenberg, Winzendorf), eines in Brankovice, Tschechien, und eines in Papa, Ungarn. Dazu kommt eine Vertriebsgesellschaft in den USA. „Die Werke werden ständig ausgebaut und sind gut ausgelastet“, sagt der Astotec-Chef. Der Exportanteil beträgt rund 90 Prozent.

Auch die Muttergesellschaft, die Hirtenberger Holding, wurde umbenannt. Sie heißt mittlerweile Orasis Industries Holding und setzt mit 2.200 Mitarbeitern rund 261 Millionen Euro um.

Neben der Astotec gehört seit 2015 das Umwelttechnikunternehmen Komptech in Frohnleiten zu Orasis.