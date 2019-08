Der ORF und die Wissenschaft: Abstieg aus dem Elfenbein-Turm

Keine Proteste, keine Aufregung: Die Bestellung von Thomas Matzek zum Leiter der ORF-Hauptabteilung Bildung, Wissenschaft und Zeitgeschehen ging jüngst ohne Querelen auf dem Küniglberg über die Bühne. Der Grund dafür ist Matzek selbst: Der 54-Jährige, zuletzt für den Aufbau von „Universum History“ verantwortlich, hat in diesem Bereich für den ORF schon in unterschiedlichsten Arbeitsverhältnissen und für so ziemlich jede Sendung gearbeitet.

Diese Hauptabteilung ist ein weites Feld, erzählt Matzek beim Gespräch im Technischen Museum. Zu ihr gehören acht Sendereihen in ORF1 und ORF2 wie „Universum“, „Menschen & Mächte" oder „Newton“. Dazu komme die Berichterstattung in den aktuellen ORF-Info- und Infotainment-Sendungen. Und dass man die tägliche 3sat-Wissenschaftssendung „nano“ mitbestücke, „wissen wohl nicht einmal Medienjournalisten“, meint Matzek, der betont: „Die aktuelle Wissenschafts-Berichterstattung ist mir sehr wichtig, auch wenn sie nicht preisgekrönt wird oder große Zeitungsberichte nach sich ziehen kann.“