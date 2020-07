Fritz Karl über TV-Drehs in Coronazeiten: "Wir werden ständig getestet"

Manche haben befürchtet, durch die Coronabestimmungen könnte die Kreativität an Filmsets leiden. Sie haben bereits neue Folgen der ARD-Serie „Falk“ gedreht, jetzt sind Sie für die Stadtkomödie im Einsatz. Wie geht es Ihnen mit den Auflagen?

Wir werden ständig getestet, sodass man schon fast keinen Schleim mehr hat (lacht). Aber ich habe nicht den Eindruck, dass sich die Bestimmungen negativ auswirken. Jeder ist sehr sorgsam, weil ja keiner will, dass der Dreh unterbrochen wird. Es gibt gewisse Arbeitsabläufe, die jetzt vielleicht ein bisschen langsamer vonstattengehen, aber ich merke nicht, dass es Einschnitte in der Kreativität geben würde und es ist auch nicht so, dass wir Szenen nicht spielen könnten.

Für Sie macht es also keinen Unterschied?

Es macht schon einen Unterschied, ob man in Deutschland oder in Österreich dreht. In Deutschland gibt es wesentlich strengere Auflagen. Da sitzen die Leute beim Mittagessen zwischen Plexiglaswänden. Bevor ich Anfang September in Köln drehe, muss ich in Quarantäne. Man muss dann auch ein Kontakttagebuch führen, wo man aufschreibt, wohin man geht und mit wem man Kontakt hat. Das gibt es in Österreich in der Form nicht. Beim Spielen selbst ist alles wie gehabt.