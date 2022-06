Frankreich-Spiel knackt in ORF1 Millionen-Grenze

Das 1:1 des ÖFB-Teams gegen den Weltmeister Frankreich sorgte weder bei Teamchef Ralf Rangnick noch bei den Spielern für gute Laune. Besser bestellt sein dürfte es da um jene der Verantwortlichen im ORF sein. Auch wenn da und dort die Nations League nicht für voll genommen werden, sorgten das Spiel am Freitagabend für Top-Quoten: Via ORF 1 waren im Schnitt in der zweiten Halbzeit 1,028 Millionen live dabei. Das bedeutet einen Marktanteil von 41 Prozent in der Zielgruppe 12 Jahre und älter.