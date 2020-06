Frank Elstners letzte Shows: Ein Abschied mit leeren Gläsern

Ob Frank Elstner seine Interviewpartner auch so zusammengestellt hätte, würde seine neue Show nicht bei Netflix laufen? Vielleicht nicht unbedingt.

Ehrliches Interesse hat der legendäre Entertainer aber offensichtlich an allen seinen Gästen: Klaas Heufer-Umlauf, Joko Winterscheidt, Lena Mayer-Landrut, Charlotte Roche und Daniel Brühl sind in „Wetten, das war’s..?“ eingeladen.

Die 5-teilige Talk-Reihe ist seit der Vorwoche bei Netflix verfügbar und soll die letzte Show des 78-Jährigen sein, der sich in den TV-Ruhestand verabschiedet. „Wetten, das war’s..?“ ist so etwas wie die Staffelübergabe an die jüngere Generation.