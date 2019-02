FPÖ-Mediensprecher will "Report"-Chef ablösen

"Gesinnungsjournalismus"

Der blaue Parlamentarier sprach von einem "Negativbeispiel von typischem Gesinnungsjournalismus" und verglich den "Report" mit der DDR-Propaganda Sendung "Aktuelle Kamera". Dies füge sich "nahtlos in die sonstigen Entgleisungen mancher Mitarbeiter des ORF und zeigt deutlich, wie notwendig eine Reform an Haupt und Gliedern ist", drohte der Politiker. "Neben bestehenden strukturellen Defiziten muss es dringend auch eine personelle Neuausrichtung geben." Hintergrund: Die Regierung arbeitet gerade hinter verschlossenen Türen an einer ORF-Reform.

Die ORF-Redakteure verteidigten Wagner: "Ein Verteilen von persönlichen Zensuren für missliebige Journalistinnen und Journalisten durch Parteien oder Politiker ist entbehrlich", schrieb der Redakteursrat in einer Stellungnahme.