Fortsetzung der Pandemie-Serie „Sløborn“: Weg von der Insel

In der zweiten Staffel, die nun in der ZDF-Mediathek abrufbar ist, ist von all dem – zum Glück – nichts mehr zu sehen. Im Mittelpunkt steht nicht mehr das Virus, sondern das praktische Überleben auf der fiktiven, sich selbst überlassenen Nordseeinsel Sløborn. Und es stellt sich die Frage, wie man miteinander umgehen soll, wenn nicht klar ist, wer eigentlich das Sagen hat.