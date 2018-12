"Dogs of Berlin": Regisseur Christian Alvart im Interview

Sie haben gerade die " Tatorte" mit Til Schweiger angesprochen, in denen es auch um Clans geht. Woher kommt Ihr Interesse für diese Thematik?

Das hat mit der Ausgangsidee des Schicksals zu tun: Inwieweit sind wir Sklaven unseres Umfelds, unserer Geburt und wie frei sind wir wirklich? Das ist eine interessante Frage, die man am besten verdeutlicht, indem man sich kontrastierende Milieus anschaut. In ihren Codes, Regeln und auch in der Mode unterscheiden sie sich. Auf der anderen Seite ist da das Bedürfnis der Menschen nach Zusammenhalt, Brüderlichkeit und Respekt, wo sich dann doch alle gleichen.

In "Dogs of Berlin" eskaliert der Konflikt zwischen diesen unterschiedlichen Gruppierungen. Man erfährt bereits in der ersten Folge, dass es am Ende zu Ausschreitungen kommt, dass "die Stadt brennt". Ist das eine Angst von Ihnen, dass so etwas wirklich passieren könnte?

Es ist so etwas wie eine Verdichtung, eine physikalische Übersetzung einer kulturellen und gesellschaftlichen Debatte, die in den offenen Gesellschaften gerade ziemlich radikal verhandelt wird. Und es kommt ja immer wieder vor, dass sich das entlädt: Jetzt gerade wieder in Frankreich. Was man in "Dogs of Berlin" sieht, ist realistisch, aber es muss in der realen Welt nicht passieren. Es versinnbildlicht etwas, was schon da ist – egal ob es physisch wird oder nicht.