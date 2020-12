Filzmaier in ORF-Talk: "Vertrauenskrise bei Regierungspolitikern“

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

„Frau Blanik, wie ist denn die Situation, was die Schneemassen in Osttirol betrifft?“, fragt Claudia Reiterer zu Beginn.

Die Schneesituation? Wurde am Sonntagabend etwa eine falsche Sendung von „Im Zentrum“ ausgestrahlt?

Nein, Reiterer wollte nur mit einem aktuellen Bezug einsteigen.

Okay, wenn wir schon dabei sind, können wir auch gleich die Antwort der Bürgermeisterin von Lienz, Elisabeth Blanik (SPÖ) zitieren: „Der Bezirk ist natürlich sehr stark betroffen. Wir sind in einem Winterwunderland, was uns momentan etwas Kopfzerbrechen macht.“ Herausfordernd sei das, aber auch schön.

Frau Blanik ist aber aus einem anderen Grund eingeladen. Lienz habe den dritthöchsten Wert aller Bezirke in Österreich, was die Corona-Sieben-Tage-Inizdenz betrifft, sagt Reiterer. Und das Winterwunderland Tirol hat aufgrund der Schneemassen Probleme mit den Massentests.

Das führt uns langsam zum eigentlichen Thema: „Zwischen Lockdown und Lockerung - was beschert uns Weihnachten?“ Aktuell sind auch neben Lockdown und Lockerung auch die Lockangebote im wieder öffnenden Handel ein Ärgernis. Und die „Massentests ohne Masse“, wie Reiterer sagt. Diese bezeichnet sie als „spontan initiiertes Großprojekt“ des Kanzlers.

Regierung anwesend

Verteidigen muss das Projekt am Sonntagabend Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP). Wir sehen also, die Bundesregierung ist bei diesem Diskussionsabend, im Gegensatz zur Vorwoche am "Runden Tisch", anwesend. Für die Grünen tritt Johannes Rauch an. Der Vorarlberger Landesrat und Parteichef ist bekannt für seine offenherzige Wortwahl.

Lienz hat übrigens trotz der Schneemassen die Testungen durchgeführt, sagt die Lienzer Bürgermeisterin.

Was aber noch wichtiger ist: Frau Blanik fasst auch die Diskussion recht gut zusammen. „Wenn man sich dieses parteipolitische Hickhack anhört, dann versteht man, warum die Menschen resignieren. Der Herr Haimbuchner erklärt, was die Türkisen falsch machen, die Türkisen erklären, was die Grünen falsch machen ...“

Hoppla, was ist da passiert?

Blanik meint folgenden Satz der Ministerin Schramböck: „Es ist bekannt, dass wir von der ÖVP gerne früher harte Maßnahmen getroffen hätten.“

Und warum das nicht gelungen sei?

Schramböck: „Es ist eine Demokratie. Man muss in einer Koalition Mehrheiten finden.“

Interessant, welche Probleme sich einem in der Politik in den Weg stellen können.