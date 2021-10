Fellner sieht sich in ÖVP-Inseratenaffäre als "Opfer"

Verfahren vor Abschluss, Urteil ergeht schriftlich

Das Verfahren, am Rande dessen Fellner zur ÖVP-Inseratenaffäre Stellung bezogen hat, steht nach der Verhandlung am Montag vor dem Abschluss. Der Medienmanager hatte seine ehemalige Mitarbeiterin Raphaela Scharf auf Unterlassung der Vorwürfe der sexuellen Belästigung geklagt. Die Beweisaufnahme wurde am Montag geschlossen, das Urteil ergeht in den kommenden Wochen schriftlich.

Zur Vorgeschichte: Die ehemalige oe24.tv-Mitarbeiterin Raphaela Scharf wirft dem Medienmanager sexuelle Belästigung vor: Er soll sie u. a. mit anzüglichen Kommentaren und Chatnachrichten belästigt haben und sie bei einem Fotoshooting im Mai 2019 am Po begrapscht haben. Scharf sprach den mutmaßlichen Vorfall im Unternehmen an – und wurde daraufhin entlassen. Fellner bestreitet die Vorwürfe. Zu der Causa laufen mehrere Verfahren: Scharf klagt auf Wiedereinstellung, Fellner auf Unterlassung der Vorwürfe. In letzterem Verfahren wurde nun weiter verhandelt.

Beweisantrag wurde abgelehnt

Scharfs Anwalt Michael Rami legte am Montag einen Beweisantrag vor und nannte darin mehrere Frauen, die Fellner ebenfalls sexuelle Belästigung vorwerfen, sowie zwei Männer, die im Unternehmen tätig waren und sagen, dass an sie entsprechende Vorwürfe gegen Fellner herangetragen wurden. Rami betonte, dass es in dem Verfahren auch um Fellners Glaubwürdigkeit gehe.

Im Mai hatten Fellners Anwälte Georg Zanger und Kristina Venturini die Klage eingeschränkt: Die Unterlassungsklage bezieht sich mittlerweile nicht mehr auf Scharfs Vorwürfe, Fellner habe sie sexuell belästigt, sondern nur noch auf ihre Aussagen über das vermeintliche Grapschen bei besagtem Fotoshooting. Zanger bemängelte, dass Ramis Beweisantrag im gegenständlichen Verfahren daher nicht relevant sei. Das sah offenbar auch die Richterin so, die die Beweisaufnahme am Montag schloss.