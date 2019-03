"Falschinformation": Kurz kritisiert Ö3, Redakteursrat weist Kritik zurück

"Könnte fälschlich als Medienkritik verstanden werden"

Kurz sprach nach dem Ministerrat von sich aus das „heikle Thema“ an. Heikel deswegen, „weil es fälschlich als Medienkritik verstanden werden könnte“, wie der Kanzler im Pressefoyer nach dem Ministerrat sagte. „Es ist die Bitte, keine Falschinformationen zu verbreiten“, sagte der Regierungschef an die Medienvertreter gerichtet. „Es ist heute auf Ö3 um 7.00 Uhr früh berichtet worden, dass die Regierung die Parteifinanzierung erhöhen möchte und die Opposition dagegen ist. Ich möchte die Möglichkeit nutzen, klarzustellen, wie die Realität ausschaut“, sagte der ÖVP-Chef. Die Realität sei, dass nicht die Regierung die Parteienfinanzierung erhöhen möchte, „sondern real ist, dass wir als Bundesregierung weniger an Parteienförderung beschließen, als im Gesetz vorgesehen ist“, so Kurz. Im Jahr 2018 wurde die Erhöhung vollkommen ausgesetzt, erinnerte er, auch die Erhöhung der Politikergehälter wurde nicht vollzogen.