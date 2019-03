Regierung will sich mehr Parteienförderung gönnen

"Es muss im Interesse aller Parteien sein, in Zeiten der Sparsamkeit mit gutem Beispiel voran zu gehen." Mit diesen Worten hat Sebastian Kurz im Jänner noch ein Einfrieren der Parteienförderung versprochen. Österreich habe ohnehin eine der höchsten Parteienförderungen in Europa, so der Kanzler noch vor wenigen Monaten. Das Versprechen scheint vergessen: Die ÖVP will mit Hilfe ihres Regierungspartners heute, Mittwoch, die Anhebung der Parteienförderung durch den Verfassungsausschuss bringen. Mit der Parteienförderung gemeinsam sollen auch die Wahlkampfkostenobergrenze und die Grenzwerte für die Offenlegung von Parteispenden steigen. Die Opposition kritisiert die geplanten Anhebungen scharf.

Die Liste Jetzt spricht von einer "Unverschämtheit“, " ÖVP und FPÖ bekommen den Hals nicht voll", kommentierte der stellvertretende NEOS-Klubobmann Niki Scherak das Vorhaben. "Es braucht in Sachen Parteienfinanzierung dringend ein Gesamtpaket mit Spendenobergrenzen und wirksamen Sanktionen bei der Überschreitung der Wahlkampfkosten-Obergrenze", tönt es in Person von Thomas Drozda aus der SPÖ. Auch die Grünen hatten zuvor schon einen Verzicht auf die höheren Offenlegungsgrenzen für Parteispenden und auf die höhere Wahlkampfkostengrenze gefordert und zumindest bei der EU-Wahl für eine freiwillige Spendenbegrenzung plädiert.