Wrabetz: Kürzungen würden Landesstudios bedrohen

Finanzstaatssekretär Fuchs hatte zuletzt von 700 Millionen gesprochen - und von Einsparungsmöglichkeiten beim ORF. Wrabetz sieht diese nicht: Man würde den ORF damit "in der Substanz gefährden". "Es ist ja nicht so, dass der ORF nicht massiv gespart hätte", so Wrabetz. Die Einsparungspotenziale seien aber bereits ausgeschöpft. Die Ausgaben seien seit 2005 bereits um 180 Millionen gesenkt worden. Bis 2021 sollen weitere 50 Millionen pro Jahr eingespart werden.