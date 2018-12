Was wollen Kurz und Strache eigentlich vom ORF?

Im Jahr 2017 verrechnete die GIS nach eigenen Angaben 906,2 Millionen Euro an Rundfunkgebühren und damit verbundene Abgaben und Entgelte weiter. 609,9 Millionen Euro wurden an den ORF als Programmentgelte weitergeleitet. Der Bund erhielt 55,9 Millionen Euro an Rundfunkgebühren, 62,5 Millionen Euro an Steuern sowie einen zweckgebundenen Kunstförderungsbeitrag in Höhe von 18,5 Millionen Euro. An die Länder gingen 144,5 Millionen Euro.