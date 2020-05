Facebook muss Straches "Lügen"-Posting zu Armin Wolf in Österreich löschen

Eine Verunglimpfung von ZiB2-Anchor Armin Wolf durch den damaligen Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz Christian Strache muss Facebook in Österreich flächendeckend löschen. Das hat nun der Oberste Gerichtshof entschieden.

2018 postete der zwischenzeitlich über Ibiza gefallene Politiker auf seiner Facebook-Seite: "Es gibt einen Ort, an dem Lügen zu Nachrichten werden" mit dem Bild von ORF-Anchor Wolf und dem Vermerk "Satire" samt Smiley. Nach Wolfs Klage musste sich Strache in einem Vergleich mit dem ORF-Journalisten auf Facebook und per "Krone"-Inserat entschuldigt, überdies löschte er sein Posting. Auf anderen Accounts war es aber weiterhin in Variationen zu finden.