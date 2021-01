Experte im ORF-Talk: "Mit Dorfmannschaft in der Champions League"

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Die Zahlen geben einen Lockdown nicht mehr her, polterte FPÖ-Klubchef Herbert Kickl noch vor einer Woche in der ORF-Diskussionssendung „Im Zentrum“. In brachialer Manier schlug er sich auf die Seite der Corona-Skeptiker im Land. Es war eine Politikerrunde, die lange Zeit damit beschäftigt war, die aggressiven Argumente zu entkräften und sich dabei zwangsläufig manch Scharmützelchen lieferte.

Nun, eine Woche später, lieferte der ORF eine Art Gegenentwurf: Fünf anerkannte Experten und Expertinnen auf ihrem Gebiet, wohlbekannt aus dem langen Jahr der Pandemie, saßen mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober, der nicht gerade als geiferndes Rumpelstilzchen bekannt ist, in der sonntagabendlichen Talkrunde beisammen. Zum Thema "Viruslast und Dauerfrust - Ausnahmezustand bis Ostern?"

Was nicht heißt, dass nicht Kritik geübt wird. Aber das "Wie" ist entscheidend, und wie es unterfüttert ist.

Medizinethiker Ulrich Körtner arbeitet sich gleich einmal an der Regierungskommunikation über Pressekonferenzen ab. Diese erfolge zumeist „von oben nach unten in Form von Instruktionen" und "nicht auf Augenhöhe". "Wenn man jetzt nur sagt, wir wollen jetzt abstrakte Zahlen erreichen, ist für die Bevölkerung noch nicht klar, warum und weshalb“, sagt Körtner.

Etwas zynisch merkt er an, dass es „fast ein Glücksfall“ sei, „dass es jetzt diese neue Mutation gibt. … Weil jetzt plötzlich wieder eine Einstimmigkeit vorgeführt wurde, von der man nur hoffen kann, dass das weiter so bleibt.“

Anschober selbstkritisch

Moderatorin Claudia Reiterer spricht aktuell rückläufige Vertrauenswerte für den Gesundheitsminister an und fragt, was er „selbstkritisch“ ändern würde an der Kommunikation.

Anschober beweist zunächst erneut, dass er einer der wenigen Politiker ist, die Fehler zugeben können: „Einerseits sind Fehler passiert, die verunsichern, keine Frage.“

Andererseits folgt gleich einer der Standardsätze des Grünen: „Wir haben halt die schwerste Pandemie seit hundert Jahren, es ist nicht gar so einfach und in anderen Ländern haben wir die selbe Situation.“

In der vergangenen Woche sei viel Zeit investiert worden in einen Dialog mit der Wissenschaft und auf politischer Ebene. "Bis auf eine Fraktion" würden alle grundsätzlich hinter der Linie der Lockdown-Verlängerung stehen.

Welchen Fehler er als Beispiel nennen könnte?

Nach den hoffnungsfrohen Öffnungsschritten im Sommer „die Menschen wieder mitzunehmen, in die schwierige Phase des Herbstes, das haben wir in der Kommunikation viel zu wenig geschafft, das muss man sich selbstkritisch anschauen“, meint Anschober. Das habe nicht immer mit Einstimmigkeit zu tun, sondern mit Klarheit.