Glawischnig: Schulzeit mit Kickl bleibt "Jugendgeheimnis"

„Ich wollte, wir wären so weit, dass wir das gar nicht ansprechen müssten, dass eine Frau jetzt auch Männerspiele kommentiert“, sagt Barbara Stöckl.

Sie können beruhigt sein: Es ging bei "Stöckl" auf ORF2 am Donnerstagabend einleitend um Fußball. Anna-Theresa Lallitsch kommentiert demnächst als erste Frau für den ORF Spiele bei einer Europameisterschaft. Bisher habe sie nur positives Feedback bekommen, sagt sie.

Eva Glawischnig, dahingehend ein gebranntes Kind, wünscht ihr viel Glück mit den Reaktionen auf Social Media. Die Ex-Politikerin muss berichten, dass ihre Söhne von Ehemann Volker Piesczek nicht nachhaltig für den aktiven Fußball begeistert werden konnten. Aber immerhin: „Die beiden spielen sehr gut Golf.“

Mäuse in Schnaps

Spitzenkoch Max Stiegl hat mit Fußball so gar nichts am Hut - und seine drei Buben kleben keine Panini-Pickerl ein. „Fußball ist bei uns nicht so ein Thema“, sagt er. „Sport ja, aber die legen Tiere ein. Die fangen Mäuse und legen sie in Schnaps ein.“

Ob das im Burgenland unter Sport falle, fragt Stöckl.

„Denksport“, antwortet Stiegl.

Gerichtspsychiater Reinhard Haller betrachtet den Fußball aus wissenschaftlicher Perspektive. Zinedine Zidanes berühmten Kopfstoß im WM-Finale 2006 analysiert er als „klassische Racheaktion, die auch sehr sympathischen ist“. Überhaupt erfülle der Sport eine wichtige gesellschaftliche Funktion als „kultivierter Krieg“.