ORF-Talk zur FPÖ: "Herbert Kickl kann alles"

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Bei keiner Partei gibt das Archiv den Journalisten so viel Möglichkeiten zur sprichwörtlichen „Rache“ wie bei der FPÖ. Das wurde am Sonntagabend bei „Im Zentrum“ schon bei dem einleitenden Einspielfilm deutlich.

„Immer dann, wenn die Partei in der Lage ist, ruhiges Fahrwasser zu erreichen, wenn man den Eindruck hat, wir könnten auch wählermäßig zulegen, dann kommen solche Töne von einem Landesparteiobmann.“ Das sagte Norbert Steger im Jahr 1986. Also in dem Jahr, als Jörg Haider putschartig von ihm die FPÖ übernahm. Ein paar Knittelfelds und Ibizas später sagte ein anderer Norbert im Jahr 2019, als frisch gewählter Parteichef: „Niemals wieder werden wir an uns selbst scheitern. Das wird nie wieder passieren.“

Nun ist es aktuell nicht so weit, von einem Scheitern der FPÖ zu sprechen. Aber dass Norbert Hofers Obmannschaft nach weniger als zwei Jahren wieder endet, wird derzeit nicht gerade als Zeichen für Stabilität analysiert. Hofer wurde in den vergangenen Wochen ziemlich offen von Herbert Kickl desavouiert.

Alles ganz anders?

Marlene Svazek, Stellvertretende Bundesparteiobfrau und Landesparteiobfrau Salzburg, stellt das Ganze als völlig normalen Vorgang dar.

Es sei immer noch die Entscheidung des Parteichefs, ob er zurücktritt und wann. Es gebe „eine Vielzahl an persönlichen Gründen“ auf der Seite Hofers. „Die letzten Jahre waren nicht ganz einfach.“ Sie spricht die Bundespräsidentschaftswahlkämpfe und die Parteikrise nach Ibiza an. Svazek: „Den Schuldigen in Kickl zu suchen ist ein bisschen einfach.“

So haben wir das alle noch nicht gesehen. Es war also alles nur einer persönlichen Überlastung auf Seiten Hofers geschuldet, die dieser aber nie angesprochen hat?

Reiterer erinnert daran, dass Hofer selbst auf Twitter geschrieben hat, dass er sich nicht ständig ausrichten lassen möchte, „dass er fehl am Platz ist“.