"Eurovision Song Contest" als Netflix-Film: Herrlich schräges Trostpflaster

Ersatz-Shows für den abgesagten ESC gab es heuer schon zuhauf. Jetzt bietet Netflix noch ein Trostpflaster für Fans des alljährlichen Wettsingens: Ab heute (Freitag) ist beim Streamingdienst die Komödie „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“ zu sehen. Ursprünglich hätte der Film parallel zum ESC veröffentlicht werden sollen, wurde aber coronabedingt verschoben.

Will Ferrell, u. a. durch Filme wie „Die Eisprinzen“ erprobt in Sachen schräge Kostüme, und Rachel McAdams („Wie ein einziger Tag“, „True Detective“ ) schlüpfen in die Rollen der zwei Isländer Lars und Sigrit. Seit ihrer Kindheit ist es ihr größter Traum, eines Tages die Heimat beim ESC zu vertreten. Blöd nur, dass niemand an ihr Talent glaubt – am wenigsten Lars’ Vater (Pierce Brosnan).