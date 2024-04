Zum anderen geht es für die, laut Mälzer, „drei Kindsköpfe“ an diesem TV-Abend in 12 Bewerben gegen tatsächliche Champions – Olympiasieger, Rekordhalter oder Menschen mit Inselbegabungen.

Nehmerqualitäten waren bei Elton auch in der vergangenen Woche gefragt: Zunächst behandelte ProSieben seinen jahrzehntelangen Show-Moderator wie einen Praktikanten, als der er ebendort an der Seite von Stefan Raab in „TV total“ die Karriere gestartet hatte (was ihm die ROMY 2003 einbrachte). Der Münchner Sender kassierte die Raab-Erfindung „Schlag den Star“ ein und reichte sie an Matthias Opdenhövel weiter.

Scheitern, scheitern, besser scheitern

Und wen man in Köln ins Herz geschlossen, für den kann es lang dahin gehen. Frag nach bei Tim Mälzer. Der 53-Jährige begeht am Sonntag das Finale der 9. Staffel von „Kitchen Impossible“ (20.15, Vox). In der „Best-Friends-Edition" misst sich Mälzer gleich mit zwei Spitzen-Köchen, die in Wien ihre kulinarische Spur legen: Juan Amador und Lukas Mraz. Geht es für Mälzer, wie so oft in Duellen mit Österreich, ums „besser Scheitern“?