Österreicherin Inga Leschek wird Programmgeschäftsführerin von RTL

Die Österreicherin Inga Leschek wird neue Programmgeschäftsführerin bei RTL und RTL+, wie der Sender am Mittwoch bekanntgab. Leschek war zuletzt bei Netflix tätig, wo sie für nicht-fiktionale Produktionen im deutschsprachigen sowie zentral- und osteuropäischen Raum zuständig war. Für Leschek ist es eine Rückkehr zu RTL Deutschland.

Die 45-Jährige war u. a. Prokuristin der Werbefilm-Produktionsfirma Neue Sentimental Film, Produktionsleiterin beim ORF und als Herstellungsleiterin für den Privatsender ATV tätig. 2013 kam sie von der Produktionsfirma Tresor TV, die sie seit 2005 als Geschäftsführerin in Österreich und seit 2010 in Deutschland leitete, zu RTL. Bis 2021 war sie Geschäftsführerin der Produktionsunternehmen RTL Studios (vormals Norddeich TV) und 99pro media, die sie ab 2020 zusammengeführt hat. Unter ihrer Leitung entstanden unter anderem Erfolgsformate wie „Ninja Warrior“ (RTL), „Guidos Deko Queen“ (VOX) oder „Are you the one?“ (RTL+). Danach wechselte sie zu Netflix.

2018 wurde sie mit einer Akademie-ROMY für die beste Programmidee für "Ninja Warrior" ausgezeichnet. Ihren neuen Job bei RTL tritt Leschek am 1. März an. Sie wird an Stephan Schmitter berichten, Geschäftsführer Programm und Marken bei RTL Deutschland.