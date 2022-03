Ein Schweizer ist erster Sieger von „Ninja Warrior Austria“

„Ninja Warrior“ basiert auf der japanischen Show „Sasuke“, die 1997 erstmals on air ging. Bis jetzt suchten 26 Länder auf vier Kontinenten nach ihrem „Ninja Warrior“. Der Titel wurde bisher 18 Mal an 16 Personen vergeben: 9 Mal in Asien und jeweils 3 Mal in den USA, Australien sowie Europa. In Österreich läuft die Show seit 2017 bei Puls4, moderiert vom ROMY-nominierten Trio Dori Bauer, Mario Hochgerner und Florian Knöchl.