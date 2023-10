Ein emotionaler Grenzgang für Schauspielerin Patricia Aulitzky

Opfer- und Tätersprache

Aktuell arbeitet die 44-Jährige an Heimrad Bäckers "nachschrift". Seine "konkrete Poesie" ist Grundlage für eine performative Sprachoper, die am 7. November am Theater Nestroyhof Hamakom in Wien Premiere hat. Aulitzky wird da nur mit Performance-Pianistin Clara Frühstück und einem Bösendorfer auf der Bühne stehen.

In "nachschrift" zitiert Bäcker aus Briefen, Erinnerungen, Listen und Gerichtsprotokollen aus der Nazi-Zeit – Quellenangaben inklusive. Er verzichtet dabei bewusst auf eine "Erzählung" und "Figuren" und ist dabei schmerzhaft klar und deutlich.

"Dies ist mein letzter Brief, und ich lasse dich wissen, daß ich am 1. September um sechs Uhr erschossen worden bin."

"Auch in den Fällen, in denen Juden ohne Befehl (Anlage 13, 14 und 15) oder befehlswidrig (Anlage 8 und 9) getötet wurden, konnten unlautere Motive nicht festgestellt werden."

Bäcker sagte darüber: "Es genügt, die Sprache der Täter und der Opfer zu zitieren. Es genügt, bei der Sprache zu bleiben, die in den Dokumenten aufbewahrt ist.“

Und Aulitzky sagt: "Es ist kaum auszuhalten, wie man damals versucht hat, Leid, Tod und Folter in Bürokratie zu packen. Und dafür hat man Worte erfunden wie ,Ausrottungserleichterungen‘ oder ,Sonderreisezug‘. Und manche von ihnen sind heute als Chiffren erneut präsent. Es schockierend, was wieder salonfähig geworden ist.“