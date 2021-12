„Ein besonderer Moment": Wrabetz' Abschied vom ORF bei „Licht ins Dunkel"

Herzblut

Es gebe so viel, woran er gerne und stolz zurückdenke. Etwa, dass man in der Information einen Super-Job gemacht habe in diesen schwierigen Corona-Jahren. Aber auch Unterhaltungsevents wie den Song Contest in Wien für 200 Millionen Menschen erfolgreich durchgeführt zu haben. „Das wichtigste ist, dass es mir und uns in den vergangenen Jahren gelungen ist, den ORF zusammenzuhalten, den ORF stark zu halten, den ORF so zu halten, dass unser Publikum uns schätzt.“ Es sei ein besonderes Unternehmen, „in dem fantastische Menschen – auch wenn wir Fehler machen – mit viel Herzblut am Werken sind, die hier in der Information, in der Kultur, im Sport, in der Unterhaltung versuchen, anderen Menschen Freude zu machen. Da an der Spitze stehen zu dürfen, das ist „ein Privileg.“