Neujahrskonzert-Dirigent Barenboim: "Wir müssen diese Depression überwinden“

Sie leiten dieses „Konzert der Konzerte“ nach 2009 und 2014 nun zum dritten Mal. Stellt sich da nicht auch etwas Routine ein? Oder sind Sie nach wie vor aufgeregt?

Ich bin nach wie vor freudig aufgeregt. Denn der größte Feind aller Musiker ist die Routine. Jedes Mal, wenn wir ein scheinbar noch so vertrautes Werk interpretieren, können wir noch etwas lernen. Wenn ich zum Beispiel an einem Abend ein Klavierkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart spiele und es am nächsten Tag eine zweite Aufführung gibt, fange ich wieder bei null an. Wir Künstler sind in dieser Hinsicht privilegiert, weil wir immer neu anfangen dürfen. Es gibt ja keine allgemeingültigen Interpretationen. Vor allem nicht bei Mozart oder bei Beethoven. Das ist eine ewige Suche nach etwas, das einer Allgemeingültigkeit vielleicht ein bisschen nahe kommt.