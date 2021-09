Wiener Philharmoniker auf neuen, nicht ganz einfachen Wegen

Sicher ist: Noch diese Woche spielt man in Barcelona Bruckners Vierte und eine Uraufführung von Samy Moussa unter Christian Thielemann. Gaudi, Architekt der immer noch unvollendeten Kirche, und Bruckner hätten auf ihre Art beide Gott durch ihre Kunst gehuldigt. In mehr als 50 Länder wird das Konzert übertragen, in Österreich ist es am Sonntag um 9.05 Uhr in ORF 2 zu hören und zu sehen.

Und dann folgen die Abo-Konzerte. Da gibt es wieder ein Debüt – Thomas Adès dirigiert am 26./27. März Eigenes, Berg und Janacek. Weiters am Pult: Alain Altinoglu, Franz Welser-Möst, Kirill Petrenko, Valery Gergiev, Daniel Barenboim, Tugan Sokhiev, Thielemann, Herbert Blomstedt, Riccardo Muti und Andris Nelsons. Es wird viele Philharmoniker-Erstaufführungen geben – „im Abo ist es dafür Zeit“, sagt Froschauer.

Kommen die Abonnenten trotz anhaltender Pandemie? „Wir rechnen schon damit, dass einige nicht kommen“, sagt Bladerer. Dass der Konzertbetrieb wieder zum Erliegen komme, glauben die beiden nicht. Und beim Neujahrskonzert? „Wir wollen vor Menschen spielen“, sagt Froschauer. Ohne Publikum, wie heuer, „das war sehr schwierig“. g. leyrer