Wrabetz bei "Willkommen Österreich": "Mitten im 8ten" wäre heute "top"

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Dienstagnacht, Roland Düringer beehrt die Stand-Up-Show „Pratersterne“. Er nützt die ihm gegebene Zeit von fünf Minuten, um sich auf intelligente Weise mit dem Konzept Zeit zu beschäftigen. Düringer stellt auf der Kabarettbühne den Handy-Timer ein, um die Zeit herunterzuzählen. „Wichtig ist, dass man in so einer Situation keine Zeit verliert …“, sagt er. „Na, Sie lachen, aber allein schon deswegen, weil es heutzutage so schwer ist, Zeit zu finden.“

In wenigen Tagen läuft die Zeit von Alexander Wrabetz als ORF-Generaldirektor ab. Zuvor setzte er sich, ebenfalls Dienstagabend, noch in „Willkommen Österreich“ und stellte sich den Fragen von Stermann und Grissemann.

Wrabetz habe im Vorfeld der Sendung gebeten, man möge keine Fragen zu seiner beruflichen Zukunft stellen, posaunten die beiden zu Beginn hinaus.

„Das respektieren wir natürlich nicht“, sagte Christoph Grissemann. „Wird er SPÖ-Vorsitzender? Wird er die Salzburger Festspiele übernehmen? Wird er Vorstandsvorsitzender von Bellaflora?“

Im Glashaus

Über die Causa Rafreider wollten sich Stermann und Grissemann nicht weiter auslassen. Denn, so Grissemann: „Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen.“

Aber gleich im nächsten Gag wurde Topsy Küppers eingespielt, die meinte, manche Sendungen müsse man sich schönsaufen.

Nach der vorweihnachtlichen „Keks, Keks, Keks“-Strecke kam dann Wrabetz zum Interviewtisch. Er ließ sich ein Glas Wein einschenken. Im Beruf sei er noch nie betrunken gewesen, meinte er auf Nachfrage, ließ sich aber dann doch zu einem Scherz hinreißen: „Reden wir in drei Wochen drüber.“

Einen von Dirk Stermann erwähnten ORF-Alkohol-Ombudsmann habe es vor seiner Zeit gegeben, meinte Wrabetz, und setzte unernst nach: „Der für die Qualität des Alkohols, der ausgeschenkt wurde, verantwortlich war.“

Ganz ohne Causa Rafreider konnte es also nicht gehen.

Super-Alex

Wrabetz sprach dann über sein „sehr gutes“ Verhältnis zu seinem Nachfolger Roland Weißmann, die kritische Distanz zur Politik, dass er in Zukunft „etwas mit Kultur und Medien“ machen werde und darüber, warum es nie ein böses Wort zu Gags auf seine Kosten gab. „Wenn es die Politik aushält, wenn es Kollegen aushalten, dann muss man es auch selber aushalten.“

Aushalten musste er auch einen alten Beitrag aus der Sendung „Dorfers Donnerstalk“, wo Roland Düringer ihn als neuen ORF-Chef „Super-Alex“ persiflierte. „Hallo, ich bin der Alex. Alles wird gut!“ sagte der Kabarettist, bevor er über das zugegebenermaßen sehr seichte Wasser des ORF-Teichs ging.

Erkenne den Fernseh-Flop

Dann wurde „Super-Alex“ mit ein paar Flops aus seiner fünfzehnjährigen Karriere konfrontiert. In Form von eingespielten Kennmelodien, die er eigentlich erraten hätte sollen. Wrabetz erkannte keine einzige, entschuldigte das damit, dass er sie offenbar nicht selbst ausgesucht hatte.

Natürlich war die Mutter aller Fernseh-Flops dabei, die Daily Soap „Mitten im 8ten“, die 2007 als Herzstück von Wrabetz’ großer Senderreform angelegt war. Bei „Willkommen Österreich“ erklärt er den Reinfall mit fordernden Fernsehzeiten, es sei auch nicht so gut geworden, wie man es sich vorgestellt hatte. Aufhorchen ließ dann folgender Satz: "Es wäre heute mit den Quoten von damals, als ich es abgesetzt habe, eigentlich top.“

Ob das nicht auch etwas über die kleiner gewordenen Ansprüche bei ORF1 aussagt?

Jedenfalls würden noch 15 ungespielte Folgen im ORF-Archiv liegen. Nach der Absetzung der Serie nach zwölf Wochen sind diese offenbar liegen geblieben. Im Scherz meinte Wrabetz, Nachfolger Weißmann könnte die Episoden ja noch herzeigen.

Eine gefährliche Aussage. Vielleicht bilden sich jetzt Petitionen und Volksbegehren, die eine Fortsetzung fordern.

Todeszone

Beim Signation-Ratespiel folgte Dominic Heinzls gefloppte Society-Sendung „Chili“. Auch diese sei in der „Todeszone“ parallel zur „Zeit im Bild“ chancenlos gewesen, meinte Wrabetz.

Jetzt hoffte er, dass die ORFIII-Signation eingespielt werde, der Kultur- und Informationsssender ist schließlich eines der Leuchtturmprojekte Wrabetz’.

„Nein“, meinte Stermann trocken. Die nächste Signation betraf die Show „Österreichs schlechtester Autofahrer“. Daran konnte sich nicht nur Wrabetz nicht erinnern.