Von Mundl bis Kaiser: Die TV-Tipps für Silvester

Das Kinderprogramm bietet bereits in der Früh „Pettersson und Findus – Kleiner Quälgeist, große Freundschaft“ (ZDF, 7.20). Farbenfroh geht es dann in „Das Märchen vom Schlaraffenland“ (ARD, 11.50) weiter, bevor das Kurzfilm-Animationsabenteuer „Drachenzähmen leicht gemacht – Die guten alten Zeiten“ (Super-RTL, 13.10) startet. Einen warmherzigen Ausflug in die Zukunft macht „Wall-E – Der letzte räumt die Erde auf“ (RTL2, 20.15), zurück in der Zeit geht es hingegen in „Ice Age 3 – Die Dinosaurier sind los“ (Sat.1, 20.15).