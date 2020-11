"Die Barbaren" stellen neuen Startrekord bei Netflix auf

Staffel 2 kommt

Eder hat als Regisseurin der ersten vier (von sechs) Folgen die deutsche Serien-Produktion "Barbaren", in der teils Latein gesprochen wird, geprägt. Darin verkörpert Rupp die historische Figur des Arminius, der germanische Stämme in die Varusschlacht im Jahr 9 n. Chr. führte, in der das römische Heer eine herbe Niederlage einstecken musste. Staffel 2 ist bereits angekündigt.