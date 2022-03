Désirée Nosbusch: "Gott sei Dank bin ich noch neugierig"

Wird es eigentlich mit „Bad Banks“ weitergehen?

Ihr Wort in Gottes Ohr! Ich bin so traurig und enttäuscht, weil ich zu gerne wissen würde, was aus Christelle Leblanc geworden ist. Springt sie von einer Brücke? Geht sie in den Knast? Geht sie ins Kloster? Ich hänge so in der Luft mit meiner Christelle. Aber ich habe Gerüchte gehört, dass es noch nicht ganz vorbei ist.

Was würden Sie sich denn wünschen für Christelle?

Ich würde mir natürlich wünschen, dass sie nicht von der Brücke springt, weil ich dann ja nicht mehr viel zu spielen hätte. Ich würde sie gerne in einer Situation erleben, in der sie gewisse Dinge erklären muss und zur Verantwortung gezogen wird. Das würde mich schon interessieren, wie sie damit umgeht. Ich habe das Gefühl, wir haben vieles, was in der Finanzwelt in den letzten Jahren passierte, schon erzählt. Insofern verstehe ich, dass es schwierig wurde, einen neuen Blickwinkel zu finden. Aber ich bin mal gespannt.