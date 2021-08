Der "Tatort" meldet sich aus der Sommerpause zurück

Der nächste reguläre „Tatort“ steht am 19. September auf dem Programm (dann auch wieder in ORF2), wenn in Köln Max Ballauf und Freddy Schenk (Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär) im Einsatz sind: In „Reiz des Bösen“ wird eine Frau ermordet, die mit einem kürzlich aus der Haft entlassenen Gewalttäter verheiratet war. Es scheint auf der Hand zu liegen, wer der Mörder ist – doch der Fall nimmt eine unerwartete Wendung.

Im Oktober gibt es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten: „Jedermann“ Lars Eidinger schlüpft bereits zum dritten Mal in die Rolle des unheimlichen Serienmörder Kai Korthals, der aus der Psychiatrie ausbricht und Klaus Borowksi (Axel Milberg) ordentlich fordert.