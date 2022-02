Der ORF: Ein Spielball von Partei und Lobbyisten?

Kürzlich wurden die Chefs gewählt

Erst im Sommer war die ORF-Führung neu gewählt worden: Generaldirektor Roland Weißmann, Eva Schindlauer als Kaufmännische Direktorin, Stefanie Groiss-Horowitz als Programmdirektorin, Ingrid Thurnher als Radiodirektorin und Harald Kräuter als Technischer Direktor. Sowohl Schindlauer als auch Groiss-Horowitz gelten als grüne Personalwünsche. Eine heikle Gratwanderung für die Kontrollpartei: Hinter den Kulissen wurde eifrig mitverhandelt, vor dem Vorhang auf den „unabhängigen Stiftungsrat“ verwiesen.

Scharfe Kurve von Kogler

Der grüne Parteichef, Vizekanzler Werner Kogler, ordnete das in der Diskussionssendung „Im Zentrum“ in einer seiner berühmten Satzgirlanden so ein: „Was den ORF betrifft, ging es vor allem darum sicherzustellen, dass dort nicht reinregiert wird am Schluss. Dort wurde aus unserem Antrieb heraus der Stiftungsrat eingeladen, kompetente Persönlichkeiten zu suchen, um sich zu bewerben.“ So knapp sah man den Grünen selten eine Kurve am eigenen Anspruch vorbei nehmen.

Türkis-Blau wollte sogar die Gebühren abschaffen

Was nicht vergessen machen soll, was die türkis-blaue Vorgängerregierung in Sachen ORF so alles vorhatte. Dort stand der FPÖ-Wunsch nach einer Abschaffung der Gebühren, also der finanziellen Grundlage des öffentlich-rechtlichen Senders, mit Unterschrift beider Seiten im Geheimabkommen.

Vorgeblich entpolitisiert

Das Treiben wirft einmal mehr ein Schlaglicht auf die vorgebliche Entpolitisierung des ORF. Die war unter Wolfgang Schüssel 2001 angestoßen worden. Wo vorher Politiker im obersten ORF-Gremium saßen, wurden nachher „unabhängige Stiftungsräte“ entsendet. Der Haken: Die waren zumeist politische Gewährsleute, die alsbald sogenannte „Freundeskreise“ bildeten. Einer der SPÖ, einer der ÖVP, ein blauer … Sobald mehr als eine Stimme einer Partei zuordenbar war, entstand eine politische Vereinigung im ach so entpolitisierten ORF.

Die Kanzlerpartei hat automatisch die meisten Stimmen, das sieht ein kompliziertes Bestellungsprozedere mit unterschiedlichen Beschickungen vor. Die Regierung darf etwa direkt neun Räte entsenden, von denen zwei grün sind, fünf türkis und zwei „unabhängig“.