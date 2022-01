Der rot-grüne Phantom-Sideletter im Wiener Rathaus

Wobei es noch gar nicht so lange her ist, dass auch in Wien Koalitionsvereinbarungen neben dem offiziellen Regierungspakt für Debatten sorgten. 2015, als es zu einer Neuauflage der rot-grünen Koalition kam, war von einem Sideletter die Rede, in dem mehrere Punkte vereinbart gewesen sein sollen: 15 Aufsichtsräte in städtischen Unternehmen, die von den Grünen ausgesucht werden, ein Ausstieg aus den Frankenkrediten sowie eine Senkung des Budgets des Presse- und Informationsdienstes (PID) um ein Drittel.

Schon damals war umstritten, ob es ein solches Papier überhaupt gebe, sechs Jahre später lassen sich die Vorgänge umso schwerer rekonstruieren: „Was die Aufsichtsräte betrifft, handelte es sich um eine mündliche Vereinbarung“, ist aus grünen Kreisen zu vernehmen. Letztlich seien es aber 8 und nicht 15 gewesen. „Und unsere Delegierten haben davon gewusst.“