Der Abtritt von Mr. Message Control: Wer ist Gerald Fleischmann?

Früher war Gerald Fleischmann einmal Journalist beim Standard. Anfang der Nullerjahre „wechselte er die Seiten“, wie man in der Branche so schön sagt, wenn ein Journalist Pressesprecher wird. 2003 dockte er PR-mäßig bei der mächtigen ÖVP Niederösterreich an. 2007 wird er Sprecher der ÖVP-Bundespartei, und Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, Presse und Medien. Dort trifft er auf Peter Puller, der später mit Dirty Campaigning mit dem SPÖ-Berater Tal Silberstein (ein Wahlkampfthema, dass die ÖVP ausschlachtet) auffallen wird.

Glücklose Justizministerin

Auf Regierungsebene wechselt Fleischmann im Jahr 2011, wo er die glücklose Justizministerin Claudia Bandion-Ortner kommunikationsmäßig von einem Fettnäppchen nach dem anderen holen muss. Als sie im April desselben Jahres abtritt, wechselt Fleischmann zu seinem späteren politischen Lebensmenschen, Sebastian Kurz, damals junger und von vielen belächelter Integrationsstaatssekretär. Kurz zuvor war Kurz noch für die JVP mit einem zum „Geilomobil“ umgebauten Geländewagen durch Wien getourt. Fleischmann zögerte zunächst, wird dann aber sein wichtigster Mann.