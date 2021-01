„Death to 2020“: Ein Jahresrückblick, den man abhaken kann

Will man das Jahr 2020 wirklich noch mal Revue passieren lassen? Warum nicht – wenn es ein Rückblick der „Black Mirror“-Macher ist, der Spezialisten für Dystopien und verrückte Zukunftsszenarien, könnte das durchaus sehenswert sein. Mit „Death to 2020“ haben Charlie Brooker und Annabel Jones bei Netflix ein Comedy-Event angekündigt, über ein Jahr, das selbst sie sich „nicht ausdenken“ hätten können und das jeder „einfach nur abhaken“ will, wie es im Teaser heißt.