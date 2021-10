Daniel Prochaska: "Nur eine Art von Film ist mir zu wenig“

Sie haben als Regisseur einen regelrechten Blitzstart hingelegt: Stadtkomödie, Kino-Film, "Landkrimi", "Tatort" und Hochglanz-Serie innerhalb kürzester Zeit. Wie wichtig war es, dass Sie vorher quasi vom Fahrer bis Schnitt fast alles beim Film schon mal gemacht hatten?

Da müsste man eigentlich die Leute am Set fragen. Aber ich bringe sicherlich jedem dort gegenüber Respekt mit. Ich bin, seit ich 18 bin, dabei. Ich weiß ja genau, was jeder leistet, damit das Projekt erfolgreich wird. Filmarbeit funktioniert wie ein Uhrwerk, ein Rädchen greift ins andere. Wenn ein Fahrer einen Schauspieler gut gelaunt ans Set bringt, dann hab ich als Regisseur noch mehr Freude, weil dann auch die Arbeit sich anders anfüllt. Das hat ja alles sehr viel mit Emotion zu tun. Für mich kann ich sagen, mir hilft es, dass ich schon sehr viele Stationen am Set selbst durchlebt habe und ich möchte keinen Tag davon missen. Man lernt ja auch jeden Tag dazu, auch als Regisseur ist das so. Man will sich ja nicht ständig wiederholen und probiert immer wieder Neues aus oder setzt neue Techniken ein. Für mich war es jedenfalls der richtige Weg bis hin zum Regisseur – andere machen die Filmakademie, was natürlich auch seine Vorteile hat.

Bringt diese Serie etwas mit sich, wo Sie sagen würden, das ist doch sehr anders als etwa ein "Tatort“ oder ein "Landkrimi“?

Ich habe im vergangenen Jahr meine erste große Serie als Regisseur gemacht, "Schirach – Glauben“. Der Unterschied zu einem 90minüter ist schon groß. Bei einem 90minüter dreht man zwar auch nicht chronologisch, aber bei einer Serie muss man schon sehr fokussiert sein, dass der Anschluss stimmt, dass man weiß, wo man gerade in der Geschichte ist. Also das ist nochmals ein anderer Aufwand, sich da vorzubereiten. Was gewaltig ist bei "Das Netz“, ist die ganze Logistik für diesen Dreh.

Und es ist eine internationale Produktion.

Das macht es dann nochmals anders. Ich kann zwar Englisch, aber als Regisseur ist das etwas eigenes, denn man gibt Anweisungen, muss natürlich den Schauspielern Sicherheit bei ihrer Arbeit geben, sich mit ihnen auseinandersetzen. Viele von ihnen sind zudem allein am Set mit einem deutschsprachigen Team. Wir achten deshalb darauf, dass die Sprache am Set weitgehend Englisch ist, damit die sich wohl und nicht ausgeschlossen fühlen.