"Vorstadtweiber" & Co: Heimische Serien gehen in die Verlängerung

Der Output der MR Film ist schon enorm. Was bedeutet das für die Infrastruktur hier?

Das, was auf den Schirm kommt, wird ja oft nicht gleichzeitig produziert. Man hat natürlich Phasen, in den es kumuliert, in denen man zwei, drei Produktionen gleichzeitig zu stemmen hat. Dafür steht man dann auch wieder für ein Jahr. Das hängt alles sehr stark daran, welche Projekte zu welchem Zeitpunkt welche Entwicklungsstufe erreicht haben und wie man sie finanziert. Diese Auf- und Abbewegungen muss man auch bei den fixen Strukturen und damit den Fixkosten beachten.

Ein weitere MR-Produktion sind die „Vorstadtweiber“. Der ORF schickt sie derzeit in der dritten Wiederholung auf Sendung – und sie funktionieren wieder. Wie soll es da weitergehen bzw. geht es weiter?

Das ist auch für uns erstaunlich, weil die Wiederholungen doch in recht knappen Abständen gelaufen sind und die erste Staffel nun zum dritten Mal gezeigt wird. Die weitere Planung ist so, dass der ORF dann im Herbst die neuen Folgen der vierten Staffel zeigen wird. Fix ist auch, dass es danach weitergehen wird: An der fünften Staffel wird derzeit geschrieben. Der Drehstart ist für Mitte Juni geplant.

Wohin können sich diese „Vorstadtweiber“ noch entwickeln und wie hält man das Ensemble zusammen bzw. wie erweitert man es, ohne die Zuseher zu irritieren?

Uli Bree hat jüngst gemeint, dass er immer mehr dazu übergeht, von Staffel zu Staffel zu denken. Das heißt, die Staffeln haben einen Abschluss, auch wenn es Cliffhanger, die in die Zukunft weisen, gibt. Das hat damit zu tun, dass wir bei dem sehr großen Cast nicht immer gewährleisten können, dass wir mit allen Beteiligten gleichzeitig und über so einen langen Zeitraum arbeiten können. Das hat auf der anderen Seite aber einen Riesenvorteil: Es entsteht Dynamik und es wird sogar spannender, weil die Haupt-Charaktere, die uns bisher Gott sei Dank immer erhalten geblieben sind, sich plötzlich mit neuen Leuten auseinandersetzen müssen. Das gelingt in der vierten Staffel ganz ausgezeichnet, und deshalb bin ich auch sicher, dass das bei Staffel 5 ebenso sein wird. Was eine mögliche sechste Staffel betrifft – soweit kann man im Grunde nicht vorplanen.

Ist das eine Fragen der Quoten?

Ja, aber anders als man meinen würde. Wenn eine Serie keinen Erfolg hat, dann braucht man sich keine Gedanken über den Fortgang machen. Wenn etwas mittleren Erfolg hat, dann sind alle Seiten, also von Produktion bis Cast, bemüht, diesen Erfolg zu prolongieren und vielleicht sogar zu erhöhen, weil es wenige andere Angebote gibt. Bei den „Vorstadtweibern“ haben wir den Fall eines großen Erfolges, der viele aufmerksam gemacht hat. Deshalb müssen wir ständig darum kämpfen, alle Mitspieler am Brett zu halten, weil andere Sender locken, viel mehr Angebote hereinkommen, sich plötzlich das Ausland für sie interessiert. Ich beschwere mich jetzt aber nicht über den Erfolg – das ist immer so im Fernseh-Zirkus. Als Produzent muss man da einfach von Mal zu Mal geschickt agieren.